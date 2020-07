New York: nel famoso quartiere di Brooklyn è recentemente crollato un palazzo di tre piani. Non sembrano esserci conseguenze gravi, ma le foto parlano chiaro.

Usa: crollato un intero palazzo di tre piani nel famoso quartiere di Brooklyn, a New York. Come riporta Sky tg 24, le autorità locali hanno iniziato le indagini per cercare di capire, con esattezza, cosa è effettivamente accaduto. Le foto parlano chiaro: lo stabile è andato completamente a terra e le rovine sono sparse per tutto il vicinato. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno allontanato i passanti e stanno raccogliendo le macerie.

Da quanto si apprende non ci sono stati feriti gravi: solo un uomo è rimasto lievemente coinvolto nell’incidente. Le sue ferite, però, sembrano lievi.

Brooklyn: crolla un palazzo di tre piani: nessun ferito grave – FOTO

Come riporta Skytg24, il palazzo ospitava una palestra. Infatti, l’unico individuo coinvolto nel crollo, il quale ha presentato lievi ferite, sembrava essersi recato proprio in palestra. Tuttavia, il proprietario dello stabile, da quanto si apprende, era stato già denunciato diverse volte, proprio a causa delle condizioni in cui si trovava la struttura.

Dalle foto si può intravedere l’immediato intervento di un gran numero di Vigili del Fuoco. Arrivati sul posto, hanno immediatamente chiuso le strade, allontanando i passanti. Al momento, le autorità stanno indagando per verificare le cause effettive.

Le immagini, che mostrano il lavoro delle autorità, mostrano le macerie create dal crollo della struttura. In base a quanto si apprende, sono 8, in totale, le denunce ricevute dal proprietario della struttura crollata. L’ultima di queste denunce, come fa sapere Skytg24, si riferiva, in particolar modo, alla “facciata pericolosa” del palazzo.

