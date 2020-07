Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 3.7: tutti i dettagli di quanto accaduto proprio in questi istanti nella nostra penisola.

Trema ancora la terra in Italia. Alle ore 17:28 – secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 sulla costa siracusana, in Sicilia. La profondità stimata è di 14 chilometri, mentre non si registrano per il momento danni a persone o cose.

Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e le prossime ore e vi terremo sicuramente aggiornati in caso di nuove scosse di terremoto.

