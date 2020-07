Sabrina Salerno è incontenibile in bikini: curve da capogiro e web in tilt dopo la pubblicazione della Foto da parte della bellissima 52enne di Genova.

Sabrina Salerno conferma di possedere un corpo da urlo e di essere tra le donne più affascinanti della televisione italiana anche a 52 anni. La cantante, showgirl e attrice originaria di Genova, infatti, sta letteralmente infiammando il web nelle ultime settimane grazie alle sue forme a dir poco straordinarie. E adesso arriva l’ultimo scatto, con in didascalia queste parole: “No… non sono al mare… ci vediamo h 18.00 circa a ‘La Vita in diretta‘”.

Sabrina Salerno superlativa in bikini: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Sabrina Salerno a bordo di una barca con un costume a due pezzi che mette in mostra le sue curve scultoree. E che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. E i suoi fan, non a caso, si sono immediatamente scatenati riservandole tantissimi like e complimenti di ogni genere. Ecco la FOTO appena pubblicata da Sabrina Salerno sulla propria pagina Instagram:

