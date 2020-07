Per la serie ricette dolci, la torta ricotta e pere, il classico dolce che, dalla Costiera Amalfitana, ha superato ogni confine, arrivando in tutte le tavole del mondo.

La torta ricotta e pere è una di quelle ricette troppo buone per rimanere confinata nel suo luogo d’origine. Come ogni dolce che si rispetti, si è fatto conoscere in ogni parte d’Italia e del mondo. La preparazione della torta ricotta e pere non richiede passaggi complicati e gli ingredienti sono tutti di semplicissima reperibilità. Vediamo insieme come prepararla.

Torta ricotta e pere: gli ingredienti

Farina di nocciole: 140 g

Zucchero: 100 g più altri 150 g

Farina 00: 50 g

Burro fuso: 80 g

Uova: 4

Lievito per dolci: 1 cucchiaino

Pere: 300 g

Panna fresca: 400 g

Ricotta di pecora: 350 g

Distillato di pere: 15 g

Amido di mais: 5 g

Succo di limone

Bacca di vaniglia

Burro: una noce

Zucchero a velo: per decorare

Ricette dolci: la preparazione della torta ricotta e pere

Iniziamo la preparazione della torta ricotta e pere mettendo in una ciotola le 4 uova con i primi 100 g di zucchero semolato. Montiamo con una frusta e quando sarà ben gonfio, uniamo le due farine (00 e nocciole) setacciate. Facciamoci aiutare da una spatola per unire gli ingredienti, delicatamente. Uniamo a questo punto il burro fuso e mescoliamo.

Dopo aver diviso in due parti il composto inseriamo le due parti in due teglie da forno rotonde. Si consiglia quella da 24 cm di diametro. Dopo aver livellato i composti con una spatola, inforniamo a 180° per circa un quarto d’ora. Lasciamo poi raffreddare.

Siamo pronti per il ripieno. Tagliamo a cubetti le pere e mettiamole in una pentola con 50 grammi di zucchero. Uniamo la noce di burro e il succo di mezzo limone. Facciamo cuocere. Nel frattempo aggiungiamo anche l’amido di mais, dopo averlo stemperato in un bicchierino di distillato di pera.

Con la cottura, le pere si amalgameranno con tutti gli altri ingredienti. Una volta cotte, lasciamo freddare. Lavoriamo ora in una ciotola la ricotta e il restante zucchero. Uniamo i semi di vaniglia estratti dalla bacca e mescoliamo con le fruste. Montiamo anche la panna in un altro recipiente. Uniamo i due composti, unendo anche le pere e continuiamo a mescolare delicatamente. Poniamo poi in frigorifero a freddare. Una volta freddato, versiamo il composto su uno dei due “dischi” precedentemente cotti in forno.

Livelliamo con una spatola e copriamo con il secondo disco. Mettiamo il tutto in congelatore per circa un’ora. Se vogliamo usare il frigorifero, saranno necessarie cieca 6 ore. Una volta freddata per bene, poniamola su un piano da lavoro e cospargiamola di zucchero a velo.

