La NASA ha diffuso un video davvero spettacolare in cui vengono mostrati in timelapse 10 anni di vita del Sole con tanto di eruzioni e transiti dei pianeti

Dieci anni di vita del Sole mostrati in un suggestivo video in timelapse creato dalla NASA. 60 minuti per raccontare dei cicli solari, le eruzioni che avvengono sulla nostra stella, il transito dei pianeti e gli affascinanti immagini delle eclissi. Le immagini che hanno composto il video sono state scattate in dieci anni da una sonda Solar Dynamics Observatory hanno rappresentato un grande contributo per la conoscenza del Sole. I ricercatori hanno spiegato che il video mostra i cambiamenti che la nostra stella subisce durante un ciclo solare. In questo periodo che ha la durata di 11 anni i poli magnetici del Sole si inverto.

LEGGI ANCHE -> Google, dinosauri in salotto grazie alla realtà aumentata VIDEO

Il video dei 10 anni del Sole diffuso dalla NASA

Il video dei 10 anni del Sole, oltre ad essere decisamente suggestivo per gli appassionati del firmamento ha anche un immenso valore scientifico. Il primo fotogramma inserito nel video diffuso dalla NASA è del 2 giugno del 2010, l’ultimo è datato esattamente il primo giugno 2020. Le immagini usate sono state raccolte con diversi strumenti tra cui Atmospheric Imaging Assembly e il Solar Dynamics Observatory, quest’ultimo capace di acquisire immagini ogni 0,75 secondi. Ad accompagnare i fotogrammi è stata inserita una colonna sonora appositamente realizzata dal musicista tedesco Lars Leonhard. Nel video sono presenti anche alcuni fotogrammi vuoti che sono causati dalle eclissi. In quei momenti infatti, la Terra oppure la Luna si sono posizionate tra il Sole e la sonda.

LEGGI ANCHE -> WhatsApp, sospeso il backup di Google Foto: scoperto il motivo