Tragedia in Myanmar, dove una frana ha fatto precipitare una miniera di giada. Secondo le prime indiscrezioni sono almeno 50 i morti.

Le forti piogge sono state fatali per 50 lavoratori nelle miniere in Myanmar. Infatti in seguito alle precipitazioni incessanti, è franata una miniera di giada nel nord del Myanmar.

Come detto sono almeno 50 i lavoratori che hanno perso la vita, ma sul posto si sta lavorando per vedere se ci sono ulteriori corpi senza vita. A renderlo noto ci hanno pensato proprio i vigili del fuoco della Birmania.

Infatti secondo il comunicato dei Vigili del Fuoco, i minatori di giada sono stati investiti da un’ondata di fango provocata dalle piogge che si sono abbattute sulla miniera. Al momento le squadre di soccorso sono ancora impegnate sul posto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO !