India, 4 poliziotti arrestati: avrebbero ucciso 2 persone nel lockdown. Un padre e suo figlio, hanno perso la vita dopo essere stati arrestati contravvenendo alle regole sul blocco per il Covid-19

Quattro agenti di polizia indiani sono stati arrestati mercoledì per aver presumibilmente ucciso un padre e un figlio che erano in stato di detenzione dopo essere stati accusati di aver infranto le restrizioni al coronavirus.

Un quinto ufficiale di polizia è stato arrestato oggi, come dichiarato da K. Shankar, un alto funzionario di polizia. I fatti si sono registrati nello stato indiano del Tamil Nadu.

La morte della coppia il mese scorso ha rinnovato lo sdegno in India per la brutalità della polizia, con membri della famiglia, politici e attivisti per i diritti umani che accusano gli ufficiali di aver torturato la coppia prima di togliergli la vita.

Martedì, il tribunale più alto del Tamil Nadu ha dichiarato che c’erano prove sufficienti per accusare gli agenti di polizia coinvolti nel caso di omicidio, sulla base delle ferite delle vittime e delle dichiarazioni formali.

India, 4 poliziotti arrestati: avrebbero ucciso 2 persone nel lockdown

Il rapporto iniziale della polizia rileva che gli uomini hanno subito le loro ferite durante l’arresto. Gli ufficiali non hanno commentato pubblicamente le accuse.

Secondo i documenti del tribunale, lo stato ha trasferito il caso al Central Bureau of Investigation (CBI), essenzialmente l’FBI dell’India. Ma il Dipartimento investigativo penale del Tamil Nadu sta gestendo il caso fino a quando il CBI non sarà in grado di iniziare le sue indagini.

In una dichiarazione lunedì, l’associazione per i diritti umani del Commonwealth ha affermato che c’è bisogno in India di emanare una legge forte per proibire e perseguire la tortura della polizia e la morte detentiva.

Il politico indiano Rahul Gandhi ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ha fatto appello al governo affinché garantisse giustizia per i due uomini.

“È una tragedia quando i nostri protettori si trasformano in oppressori”, ha detto in un tweet la scorsa settimana.

