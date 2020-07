Incidente nella centrale nucleare dell’Iran: torna a stagliarsi l’incubo radiazioni nel mondo dopo il disastro di Cernobyl datato 1986. Ecco cosa è successo nel Paese asiatico.

Torna l’incubo della minaccia nucleare sul pianeta Terra. A distanza di 34 anni dal dramma di Cernobyl, si registra ora un incidente nella centrale nucleare dell’Iran situata a Natanz, al Centro del Paese.

Incidente nella centrale nucleare dell’Iran

Come riferito direttamente dall’Organizzazione per l’energia atomica iraniana, si è registrato un problema in un deposito in costruzione all’aperto nel complesso. Ma non si evidenziano danni significativi o vittime. E soprattutto – assicura l’agenzia – non ci sono state fuoriuscite di radiazioni.

A tal proposito non ci sarebbe nessun problema, come assicurato dal portavoce Behrouz Kamalvandi. E semplicemente per un motivo a sua detta: il sito in questione era inattivo. Motivo per la notizia sarebbe sicura al 100%, mentre non è stato specificato il motivo e l’origine del sinistro ma è stata aperta un’indagine.

La notizia giunge pochi giorni dopo la scoperta di uno strano picco di radiazioni sulla zona Nord dell’Europa. L’epicentri di tale flusso, secondo alcune fonti estere, sarebbe la Russia dove potrebbe esserci stato un problema non dichiarato ufficialmente. La nazione guidata da Vladimir Putin, anche se non ci sono state accuse formali, ha assicurato che non ci sono stati assolutamente problemi.