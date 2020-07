Una giovane ragazza è stata violentata da un gruppo di tre ragazzi, poco più grandi di lei all’interno di uno stabilimento balneare

Ennesimo episodio di una ragazza violentata da un gruppo di persone. Questa volta a Marina di Grosseto dove, l’estate è cominciata già da un po’ ed i ragazzi ne approfittano per passare belle serate in compagnia, in riva al mare. Alcune di queste belle serate possono però diventare un incubo.

L’incubo l’ha raccontato una ragazza che, proprio una di queste sere, è stata violentata. La denuncia è arrivata con coraggio, soltanto qualche giorno dopo l’accaduto. Secondo quanto raccontato, gli stupratori erano in tre: l’hanno presa con forza e violentata, in due, all’interno di un bagno di uno stabilimento balneare. Il terzo, invece – sempre stando ai racconti della ragazza – avrebbe fatto soltanto da palo.

La ragazza violentata riconosce gli aggressori

La ragazza vittima di abusi sessuali, di appena 15 anni, ha svolto un duro lavoro insieme alle forze dell’ordine per riconoscere i suoi stupratori. Un atto di coraggio che non sempre tutte le donne riescono ad avere, ma che, con il supporto dei genitori, ha portato a termine. Partite dunque le indagini, la ragazza avrebbe individuato i suoi tre stupratori.

Si tratta di tre ragazzi poco più grandi di lei, seppur minorenni, coloro che hanno “regalato” i minuti più brutti della vita di questa ragazza. I ragazzi individuati, al momento, sono tutti della zona di Grosseto.