Google riporta in vita i dinosauri sfruttando la tecnologia degli smartphone. Grazie alla realtà aumentata tirannosauri e triceratopi si materializzano con un click in qualsiasi luogo.

Avete sempre sognato di ospitare un velociraptor nel vostro salotto di casa? Grazie a Google ora è possibile. Il colosso dei motori di ricerca ha infatti rilasciato una nuova funzione che permette, attraverso la realtà aumentata (AR), di inserire un modello 3D di diversi dinosauri in qualunque ambiente.

La realtà aumentata è quella tecnologia che, passando dalla fotocamera degli smartphone, consente di aggiungere un contenuto virtuale allo sfondo inquadrato dall’obiettivo. Dieci i giganti preistorici disponibili, tra cui gli immancabili tirannosauri, velociraptor e triceratopi. Vediamo come fare per portarceli in casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Google, nuova funzionalità per Android: stop alle chiamate dei call center

Google, dinosauri: come far apparire un tirannosauro in salotto

La procedura è quantomai semplice e disponibile a tutti. E’ sufficiente infatti cercare su Google il nome di un dinosauro utilizzando un browser qualsiasi, ad esempio digitando “velociraptor”. Tra i risultati che il motore di ricerca ci mostrerà ci sarà ora una voce con la dicitura “Guarda nel tuo spazio” (una traduzione un po’ grossolana) seguita dal tasto “Visualizza in 3D“.

Basta cliccarci per far aprire automaticamente la fotocamera e le relative istruzioni. Si dovrà dunque muovere lo smartphone inquadrando lo spazio circostante, affinché il software possa mapparlo. A questo punto il nostro dinosauro farà la sua comparsa davanti a noi, muovendosi autonomamente come fosse “in carne e ossa”. Continuando ad inquadrarlo potremo girarci intorno, osservarlo da diverse angolazioni o zoomare sui dettagli.

In qualunque momento sarà inoltre possibile salvare una foto della scena, tramite il classico tasto di scatto che rimarrà sempre in primo piano, con la possibilità di realizzare immagini surreali in spiaggia come sul letto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Google Chrome usato per cyberattacchi, 32 milioni di utenti spiati