Formula 1, Sebastian Vettel all’attacco anciora prima di scendere in pista. La decisione della Ferrari non gli è piaciuta e non lo nasconde

Formula 1, Sebastian Vettel ancora prima di scendere in pista all’A1 Ring per le Libere di domani, 3 luglio, attacca. “Non sappiamo quanto saremo competitivi, ma se la situazione dovesse presentarsi, normale che entrambi i piloti si aiutino a vicenda. Questo però non ha nulla a che vedere con il fatto che il mio contratto è in scadenza e che lascerò il team. Ognuno corre per se stesso e quindi non cercherò di rendere la vita semplice a Charles, non lo lascerò passare in pista in maniera semplice”.

Il tedesco è affatto dimesso o preoccupato per il suo futuro e, anzi, promette ancora più battaglia. Anche perché lui non ha preso benissimo l’addio e ne parla per la prima volta. Dice che la chiamata di binotto per annunciargli l’addio è stata uina sorpresa anche perché non ne avevano mai discusso. E comunque da parte di Maranello mai nessuna proposta.

Il presente è in rosso, il resto lo vedrà: «Ora voglio essere certo di prendere la decisione giusta per me e il mio futuro. Ho ottenuto molto nello sport, sono motivato e disposto a ottenere di più. Ho bisogno del pacchetto giusto e delle persone giuste intorno a me, quindi è quello che sto cercando al momento. Ma non sono in trattativa con nessuno per l’anno prossimo».

Formula 1, tutti contro Hamilton che intanto punta ad un rinnovo da record

Per la Formula 1 l’immediato si chiama A1 Ring con molte incognite per la SF1000. Lo sanno entrambi i piloti. Vettel è sicuro che in questio mesi a Maranello tutti abbiano lavorato per colmare il gap, ma gli aggiornamenti arriverano solo tra due settimane in Ungheria. E anche Charles Leclerc sa che nom sarà facile: “Dopo i test in Spagna sapevamo di non avere gran passo in qualifica. Penso sarà una stagione impegnativa, dobbiamo vedere le qualifiche per essere certi di essere davvero indietro”.

Tutti i fari sono puntati come al solito su Lewis Hamilton che ha guidato da leader la proteste contro la violenza razziale ma ora deve tornare a pensare alla pista. Lui intanto sta lavorando al rinnovo con Mercedes e secondo il ‘Mail’ avrebbe chiesto 45 milioni di euro a stagione (a fronte dei 40 attuali). Arriverà una risposta dal team, apre in tempi brevi, ma le prime le aspettiamo oggi dalle 11 con il primo turno di Libere sulla pista austriaca. Tra una settimana poi tutti ancora qui e poi Hungaroring il 19 luglio òrima della doppia gara a Silverstone (2 e 9 agosto). Le altre tappe saranno a Barcellona (16 agosto), Spa (30 agosto) e Monza il 6 settembre. nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato l’elenco degli altri GP, partendo da quello del Mugello il 13 settembre.