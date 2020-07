L’Fbi ha arrestato Ghislaine Maxwell, ex fidanzata del milionario morto in carcere Jeff Epstein, con l’accusa di associazione a delinquere

Secondo quanto riferito dalla Nbc, la Fbi ha arrestato Ghislaine Maxwell. L’ex fidanzata di Jeffrey Epstein, milionario suicidatosi in carcere la scorsa estate, è stata accusata di associazione a delinquere per essere stata l’organizzatrice del giro di prostituzione e degli abusi su minori per i quali Epstein è andato in carcere. La donna sarebbe stata trovata in una località dell’East Coast statunitense in compagnia del suo giovane compagno. La Maxwell è attesa davanti ad una corte.

Epstein, la Maxweel scagiona il principe Andrea?

Ghislaine Maxwell potrebbe decidere quelle che sono le sorti del principe Andrea. La donna avrebbe infatti procurato 20 anni fa al real l’allora 17enne Virginia. Ad inchiodare, in parte, il principe c’è la foto nella quale cinge la vita della ragazza. Secondo quest’ultima, Andrea l’avrebbe violentata per almeno tre volte.

L’anello fondamentale per i traffici di Jeffrey Epstein, è colei che sa tutto della vicenda. Infatti, in vista del suo processo, sono attesi i principali media in aula.

