Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, ha vissuto un periodo drammatico a causa della malattia che ha colpito sua moglie Paola Toeschi

Il chitarrista della storica band italiana i Pooh, Dodi Battaglia dal 2010 ha vissuto degli anni davvero complicati dopo la scoperto della malattia di sua moglie Paola Toeschi. Prima della tragica notizia la coppia aveva avuto una vita assolutamente tranquilla grazie ad una carriera appagante e ricca di successi e una famiglia felice. Nel 2010 purtroppo alla moglie di Dodi è stato diagnosticato un tumore: una massa che aveva bisogno di essere asportata attraverso una delicata operazione. Dopo l’intervento sono arrivati anche dei cicli di chemioterapia per far in modo che le cellule malate sparissero completamente.

La nuova vita della moglie di Dodi Battaglia dei Pooh

A distanza di 10 anni dalla tremenda diagnosi oggi Paola Toeschi può dire di essersi lasciata la paura e il dolore per la malattia alle spalle. Pur dovendo infatti sottoporsi a serrati controlli medici per fortuna il cancro sembra essere un nemico definitivamente sconfitto. Da quella triste esperienza Dodi e sua moglie sembrano essere usciti decisamente più forti usando questo stop per coltivare una rinascita interiore. La coppia ha fatto sapere che c’è un luogo nel mondo che li ha profondamente aiutati sia per curare lo spirito che l’animo. Si tratta della città santa di Medjugorje in cui Dodi Battaglia e sua moglie hanno iniziato ad andare in pellegrinaggio a partire dal 2013. A quanto pare, grazie all’aiuto e al conforto della fede, la coppia è riuscita a trovare la serenità che li ha certamente supportati nei momenti di difficoltà.

