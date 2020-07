Coronavirus, cresce l’emergenza in Israele dove si sono registrati 1.000 casi nelle ultime 24 ore. Il Governo risponde con il rilancio di lockdown parziali e totali a seconda delle varie città.

Coronavirus, cresce l’emergenza in Israele. Come annunciato dal ministero della Sanità locale, si sono registrati infatti 1.000 casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un picco significativo, il quale porta il dato totale a quota 25.257 infetti nell’intero Paese.

Per quanto riguarda invece le vittime, siamo su numeri ancora contenuti: 322 in totale. Sono 57 invece i pazienti ricoverati in ospedale in condizioni serie, di cui 24 di loro in terapia intensiva. Il Governo, di fronte a questa situazione, ha così ha dovuto prendere seri provvedimenti col lockdown. In alcune città sarà parziale, in altre totale e inizierà a durare per cinque giorni.

Israele che resta comunque nel ‘centro-classifica’ mondiale per quanto riguarda la criticità sanitaria. Il Paese più in ginocchio al mondo a tal proposito restano gli Stati Uniti d’America, con oltre 2 milioni e 700 mila casi totali e 130.000 decessi certificati. Segue il Brasile quasi un milione e mezzo di positivi e oltre 60.000 vittime.

Sull’ultimo gradino del triste podio, invece, si accomoda la Russia con oltre 650 mila situazioni ma fortunatamente ‘solo’ poco più di 9.500 vittime. Nel continente asiatico è invece l’India la nazione più in difficoltà tra tutte: sono poco oltre i 600 mila i contagiati, per quasi 18.000 decessi complessivi.

