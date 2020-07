Chiambretti spiazza tutti con un semi-annuncio rilasciato quest’oggi ai microfoni de La Stampa. Dopo aver perso la mamma per il coronavirus e aver combattuto direttamente col Covid-19, il conduttore valuta una decisione forte.

“Non so se tornerò in tv”. Piero Chiabretti, segnato da un’esperienza diretta col coronavirus prima con la madre e poi con se stesso, ora non esclude un clamoroso ritiro dallo schermo dopo una carriera lunga 40 anni.

Ne è uscito a pezzi e segnato il conduttore italiano da questa battaglia. Lui ce l’ha fatta a fatica dopo una lotta intensa con l’infezione, la madre no. E ora non esclude di appendere il microfono al chiodo per riposarsi e godersi un po’ di vita dopo questa traumatica esperienza tra la vita e la morte.

Chiambretti si ritira dalla Tv?

“Non ho ancora definito con Mediaset i programmi per la prossima stagione, vediamo un po’…”, aggiunge il 64enne di Aosta in un’intervista a La Stampa oggi in edicola. Ma se alla fine dovesse decidere di rimettersi in gioco, vorrebbe farlo in maniera inedita come racconta l’ex attore: “Vorrei che l’anno nuovo portasse vita nuova”.

Potrebbe interessarti anche —-> Netflix, il programma di luglio: ci sono due super classici

E alberga già un’idea ben precisa nella sua mente: “Mi piacerebbe fare qualcosa che non ho mai fatto prima, di diverso. Un programma in prima serata in cui i bambini si sostituiscono agli adulti. Si dice sempre che loro saranno i grandi di domani, ma molte volte sono già i grandi di oggi. Questa di massima sarebbe l’idea. Poi si sa, la televisione è peggio del calcio: tutti i giorni si cambia idea”.

Una cosa intanto è certa: se dovesse tornare in Tv, non sarà per raccontare la traumatica esperienza vissuta: “Dietro quelle due settimane in ospedale ci sono la malattia, la morte di mia madre, il senso della vita che è cambiato, il ripensamento delle mie scelte professionali. E’ stata un’esperienza troppo personale, troppo dolorosa per farla diventare un fenomeno da baraccone”.