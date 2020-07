Arrestato un noto imprenditore nel foggiano. Imputato di caporalato, l’imprenditore agricolo fatturava 6 milioni l’anno, pagando i braccianti 3 euro l’ora.

Un nuovo arresto per caporalato ad Apricena, in provincia di Foggia. Infatti alle prime ore del mattino i carabinieri hanno preso in arresto un noto imprenditore pugliese. Tale imprenditore, infatti fattura ben 6 milioni all’anno, pagando i suoi braccianti solamente 3 euro l’ora.

Il nome dell’imprenditore in questione è Settimio Passalacqua, di 78 anni. Sulla sua testa pende l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Passalacqua è uno degli imprenditori più importanti del foggiano. Dopo l’ultima indagine, i carabinieri hanno disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore. In manette anche un suo collaboratore. Andiamo quindi a vedere l’operazione dei carabinieri compiuta stamattina.

Foggia, arrestato noto imprenditore: pende l’accusa di caporalato

Così questa mattina i carabinieri hanno compiuto i due arresti. Poi le forze dell’ordine hanno sottoposto 5 aziende al controllo giudiziario. Per le forze dell’ordine, nelle aziende lavoravano circa 222 dipendenti nei 2.000 ettari di terra a disposizione

Solamente nel 2019, le aziende hanno fatturato di circa 5 milioni ed 800mila euro. L’imprenditore non ha sfruttato solamente i braccianti stranieri, ma anche quelli italiani. Per quanto riguarda i braccianti stranieri erano per la maggior parte di nazionalità albanese ed africana. Tutti i lavoratori sfruttati, venivano reclutati nei ghetti del foggiano.

I lavoratori che lavoravano in queste terre venivano pagati tra i 3,33 euro e i 5,71 euro l’ora. La paga concessa da Passalacqua, viola i contratti collettivi nazionali e territoriali. A stipulare i termini dei contratti, ci hanno pensato i sindacati del settore.

Inoltre le ore lavorative dei braccianti andavano dalle 7 alle 9 ore al giorno. Ma non solo, infatti ai braccianti non veniva concesso nessun giorno di riposo durante la settimana. Infatti ai lavoratori era concesso solamente un giorno di pausa durante tutto il mese.

L.P.

