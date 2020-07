Si potrebbe sbloccare a breve il calciomercato del Napoli, passi in avanti per portare in azzurro l’attaccante turco in forze alla Roma. Per Under ci sarebbe pronto anche un ingaggio importante.

Un talento cristallino che, complici i diversi infortuni e l’alternarsi di allenatori sulla panchina giallorossa, non ha mai trovato una reale consacrazione. Il matrimonio tra la Roma e Cengiz Under, attaccante turco classe ’97, sembra essere prossimo al capolinea, con il Napoli in pole position come possibile destinazione.

La richiesta del club capitolino – come riportato da Il Messaggero – era inizialmente di 40 milioni, scesa poi a 35 dopo la pandemia di Coronavirus che non ha risparmiato il mondo del calcio. Le casse societarie necessitano di aria fresca, e il giovane talento turco può rappresentare una plusvalenza preziosa nell’ottica di risanare parzialmente i bilanci.

Calciomercato Napoli, offerti 31 milioni alla Roma per Under

L’offerta del Napoli per portare in azzurro Cengiz Under si attesta su una somma complessiva di 31 milioni, 25 più 6 di bonus. A convincere il ragazzo, che avrebbe dato il via libera al trasferimento, un ingaggio che andrebbe a sfiorare i 3 milioni di euro netti a stagione. Escluso dunque al momento l’inserimento di contropartite tecniche.

Fisico compatto e piede mancino, con una buona sensibilità anche sul piede debole. Attaccante in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo, Cengiz Under ha sembre brillato per esplosività e doti balistiche, in grado di puntare l’uomo al limite dell’area ma anche di tentare la conclusione dalla distanza. Di contro una discontinuità che lo ha tenuto in più occasioni fuori dalle prime scelte degli allenatori, complici anche i diversi infortuni occorsi negli anni spesso con decorsi complicati.

In maglia giallorossa dal 2017, conta 68 partite impreziosite da 13 reti. Venti le presenze nella nazionale maggiore turca dal 2016, nelle quali ha realizzato complessivamente 6 gol.

