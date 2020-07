Calcio, l’ex centrocampista della Juve O’Neill in gravi condizioni. L’uruguaiano è stato ricoverato e poi dimesso per cirrosi epatica, ma la situazione resta complicata

L’ex calciatore del Nacional e della squadra nazionale uruguaiana, Fabian O’Neill è stato ricoverato in ospedale venerdì scorso in condizioni critiche. Il centrocampista si trovava a Paso de los Toros e ha chiamato sua moglie Andrea per aiutarlo dopo diversi giorni di malessere. Fabio, il loro figlio, è andato a cercarlo con un amico e lo hanno portato direttamente al pronto soccorso.

Dopo il trattamento, a O’Neill è stata diagnosticata una grave forma di cirrosi epatica, oltre ad un’infezione urinaria. Dalle varie analisi è emerso un quadro clinico piuttosto preoccupante. In ogni caso, ha risposto molto bene al trattamento effettuato tanto da essere dimesso nelle ultime ore per continuare le cure a casa. Secondo la stampa sudamericana, però, la situazione resta particolarmente complicata, soprattutto per le sue cattive abitudini.

Calcio, l’ex centrocampista della Juve Fabian O’Neill è in gravi condizioni

Ci sono molte persone pronte ad aiutarlo. Il “Chengue” Richard Morales, ex compagno di nazionale, era molto vicino a Fabian e alla sua famiglia. Allo stesso modo, la società del Tenfield si è offerta di subentrare nel trattamento per superare il suo alcolismo, se O’Neill fosse d’accordo.

Non è la prima volta che il 46enne viene ricoverato in ospedale. Era già stato curato nel 2016, sempre per una malattia del fegato.

O’Neill era un calciatore di grande talento soprannominato il “Mago“, che iniziò al Nacional prima di trasferirsi in Italia al Cagliari (dove è rimasto per 8 stagioni) e alla Juventus. Vanta anche una parentesi nel Perugia di Luciano Gaucci.

Alla Juve ha condiviso lo spogliatoio con l’attuale allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Inoltre, ieri pomeriggio è circolata la notizia (non confermata) che Zizou lo avesse chiamato al telefono, per offrigli il proprio aiuto.

