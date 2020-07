“Fenomeno senza precedenti” questo quanto dichiarato sulla misteriosa scomparsa di centinaia di elefanti in Botswana negl ultimi due mesi

(Pixabay)Il Botswana ospita un terzo della popolazione africana di elefanti. Il dott. Niall McCann ha detto che i colleghi dell’Africa meridionale hanno avvistato più di 350 carcasse di elefanti nel Delta dell’Okavango dall’inizio di maggio. Nessuno sa perché gli animali muoiano, ma sono in corso analisi su diversi campioni per capirne la causa. I risultati non arriveranno però prima di due settimane.

Il dottor McCann, dell’ente benefico con sede nel Regno Unito National Park Rescue, ha riferito ai ambientalisti locali della BBC di aver avvisato il governo all’inizio di maggio, dopo aver intrapreso un volo sul delta. “Ho contato circa 169 carcasse in un volo di tre ore”, ha detto.

“Un mese dopo, ulteriori indagini hanno identificato molte più carcasse, portando il totale a oltre 350. Si tratta di un fenomeno senza precedenti in termini di numero di elefanti che muoiono in un singolo evento non correlato alla siccità”, ha aggiunto.

Elefanti morti in Botswana: le possibili cause

A maggio, il governo del Botswana ha escluso il bracconaggio come ragione – notando che le zanne non erano state rimosse, secondo Phys.org. Ci sono altre cose che indicano qualcosa di diverso dal bracconaggio. Il dottor McCann ha anche provvisoriamente escluso l’avvelenamento da antrace naturale, che l’anno scorso ha ucciso almeno 100 elefanti in Bostwana.

Ad ogni modo, senza conoscere la fonte, è impossibile escludere la possibilità che una malattia attraversi la popolazione umana, specialmente se la causa è nelle fonti d’acqua o nel suolo. Il dottor McCann indica la pandemia di Covid-19, che si ritiene abbia avuto inizio negli animali, come possibile causa.