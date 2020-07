Barcellona, Dugarry attacca Messi: ecco le parole rivolte dall’ex attaccante francese all’indirizzo del fuoriclasse argentino.

Il suo voleva essere un tentativo di difendere il connazionale Griezmann, ma alla fine Christophe Dugarry ha esagerato e offeso pesantemente Leo Messi.

L’ex centravanti francese di Milan e Barcellona, infatti, si è rivolto così nei confronti del fuoriclasse argentino: “Griezmann potrebbe risolvere il problema in prima persona, confrontandosi con Messi. Non dovrebbe avere alcun timore di lui – ha detto Dugarry ai microfoni di ‘RmcSport’ – visto che parliamo di un uomo alto 1,50 metri e mezzo autistico. Antoine non dovrebbe fare altro che rifilargli uno schiaffone…“.

Dugarry attacca Messi, poi le scuse

Dichiarazioni che, immediatamente e ovviamente, hanno scatenato diverse polemiche sui social e in giro per il web.

L’audio in questione è stato subito eliminato dal portale della nota emittente radiofonica, mentre anche Dugarry ha provato a metterci una pezza: “Non era mia intenzione offendere le persone che soffrono di autismo. Anzi, colgo l’occasione per chiedere scusa e lo farà nuovamente nel corso della mia trasmissione”. Come la prenderà, invece, Leo Messi?

