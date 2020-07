Serata di gran calcio per la Serie A, con il match dello Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli. Andiamo a vedere chi trasmetterà il match in tv e streaming.

Il Napoli continua a credere nel sogno Champions League, e stasera si troverà di fronte l’ostacolo più grande nella rincorsa ad un piazzamento per la coppa dalle grandi orecchie. Infatti al Gewiss Stadium, gli azzurri affronteranno l’Atalanta dei sogni di Gian Piero Gasperini. Sarà un match tutto da gustare quello tra Atalanta e Napoli, andiamo a vedere da che periodo arrivano le due comapgini.

La Dea, padrone di casa, viene da un momento più che positivo. I tre mesi di pausa non hanno arrugginito la macchina perfetta costruita da Gasperini. Infatti i nerazzurri hanno conquistato tre vittorie in altrettanti match, con il solito calcio spettacolo condito da una valanga di goal: 10 nelle ultime tre partite.

Ma per i ragazzi di Gasperini non sarà facile conquistare la quarta vittoria consecutiva. Infatti di fronte si trovano un Napoli che viaggia a gonfie vele, con mister Gattuso che è riuscito a rigenerare la squadra partenopea. Infatti di fronte la Dea si troverà la difesa rocciosa degli azzurri, che ha subito solamente un goal nelle ultime due partite. Inoltre gli azzurri vengono proprio da due vittorie contro Verona e Spal. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Atalanta-Napoli, dove seguire il match: Sky o Dazn?

Il big match delle 19:30 tra Atalanta e Napoli sarà trasmesso dalla piattaforma streaming tedesca, Dazn. Come sempre prima del match ci sarà un pre partita condito da servizi e aggiornamenti da bordocampo. Ricordiamo che Dazn è disponibile su tutti i dispositivi, dal pc al laptop, dallo smartphone al tablet fino alle smart tv.

Inoltre per coloro che ancora devono attivare l’abbonamento streaming, sarà possibile registrarsi al sito di Dazn per attivare il mese di prova gratuito, così facendo per un mese saranno dispobile tutte le partite di Serie A. Alla fine del mese, poi starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio al prezzo di 9,99€ al mese.

Per coloro che invece hanno attivato l’offerta Sky-Dazn, potranno guardare la partita sul canale satellitare dedicato, Dazn1. Inoltre sempre pay-tv di Murdoch, con tale servizio mette a disposizione anche il decoder SkyQ per collegarsi al match.

L.P.

