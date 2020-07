Clamorosa sospensione di WhatsApp, che interrompe il backup di foto e video da Google Foto. Andiamo a scoprire il curioso motivo dietro al provvedimento.

Nella giornata di ieri la clamorosa indiscrezione, oggi arriva la conferma. Infatti Google ha sospeso WhatsApp, Facebook ed altri social dal backup automatico di foto e video. Infatti il colosso di Sundar Pinchai non eseguirà più il backup automatico dei media dalle applicazioni social e di messaggistica.

Uno stop improvviso, che ha colto di sorpresa tutti gli utenti delle applicazioni in questione. Infatti i social in cui il backup automatico sarà sospeso sono: WhatsApp, Snapchat, Facebook Messanger, Instagram e Twitter, in pratica tutte le principali app per socializzare del Play Store.

Così dopo aver testato inizialmente la novità durante il mese di Giugno, Google è pronto ad applicare la modifica durante questo luglio. Andiamo quindi a vedere cosa cambia e qual è la vera novità.

WhatsApp, sospeso il backup media da Google: tutte le novità

Così dopo mesi di prove, Google ha modificato le impostazioni predefinite di Google Foto. Il tutto permetterà all’applicazione di non eseguire direttamente il backup foto e video condivisi direttamente dalle app di messaggistica e dai social.

Nonostante il lungo periodo di prova, la modifica sarà solamente temporanea. Infatti come ha specificato Google, a causa del Covid-19 la gente ha aumentato il traffico di foto e video. Così uno degli esponenti di Google ha confermato la sospensione del backup è stata attuata per preservare le risorse internet e la sincronizzazione.

Per chi invece è affezionato al servizio, sarà ancora possibile la creazione di cartelle interessate direttamente dalle impostazioni. Così questo è il secondo provvedimento di Google per via del Coronavirus. Infatti il primo provvedimento fu la diminuzione della qualità streaming di YouTube, a causa dell’enorme traffico sull’app causata dalla pandemia.

L.P.

