Tragedia a Varese, un 27enne è morto mentre faceva il bagno al lago: non è bastato l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Un bagno nelle acque del lago Maggiore, a Ispra (Varese) si trasforma in una vera e propria tragedia. Come riporta Il Giorno, un 27enne di origini afgane è morto mentre si trovava in acqua. Da chiarire ancor le cause del decesso, ma, da quanto si apprende, potrebbe essere stato un malore a causare l’annegamento del ragazzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme agli esperti del soccorso acquatico, giunti sul posto attraverso un battello pneumatico. Tuttavia, il tempestivo intervento non è servito a salvare la vita del giovane: vani i tentativi di rianimarlo.

Nigeriano arrestato a Varese: aveva accoltellato l’inquilino

Sempre a Varese, come fa sapere Il Giorno, si è recentemente verificato un tentato omicidio. Si tratta di un nigeriano di 36 anni che ha accoltellato l’inquilino per il mancato pagamento dell’affitto. Immediato l’intervento degli agenti della Questura che ha arrestato l’uomo per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Come riferisce la fonte, gli agenti, intervenuti nell’abitazione dell’aggressore, avrebbero trovato diverse tracce riconducibili al tentato omicidio, tra cui alcune tracce ematiche e fazzoletti imbevuti di sangue. Proprio all’interno dell’abitazione, è stato trovato un 35enne, con diverse ferite da arma da taglio, in particolar modo sulle braccia e sulla fronte.

Gli agenti hanno interrogato l’uomo a terra che, nonostante si trovasse in condizioni precarie, è riuscito ad offrire i dettagli di quanto avvenuto: l’uomo ha riferito di essere stato aggredito, con arma da taglio, da un suo connazionale, a causa del mancato pagamento dell’affitto di casa.

F.A.