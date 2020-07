Turismo, frontiere chiuse nell’area Schengen (Italia compresa) per chi arriva da Russia e Stati Uniti. Una mazzata per il nostro turismo

Turismo, frontiere aperte solo in parte dall’Unione Europea. Sono stati riaperti infatti gli scali per i voli extra Schengen escludendo però quelli in arrivo da Usa e Russia. E per la Cina serve la reciprocità. Una misura figlia della sicurezza ma che farà discutere perché di fatto per l’Italia significa una perdita miliardaria alla voce turismo.

I conti sono presto fatti: nel 2019 i turisti americani hanno speso, in base ai dati di BankItalia, oltre 5,5 miliardi di euro con quasi 40 milioni di pernottamenti. E i russi spendono oltre 170 euro al giorno in Italia mentre la media degli altri stranieri in vacanza è di poco inferiotre ai 120 euro. In tutto, lo scorso anno (come precisa l’Enit) la spesa per il turismo è stata pari a 84 miliard. E 44 arrivano da ospiti stranieri. Il buco complessivo quindi quest’anno potrebbe essere vicino ai 70 miliardi di euro.

In concreto il mamcato arrivo di clienti americani e russi, abituati aistemaziolni di lusso, comporta la mancata apertura di diverse strutture a 4 e 5 stelle. Potrebbero rimanere chiusi almeno tutto luglio e forse agosto per riparrire soltanto in settembre. Ma già nei prossimi giorni, in controtendenza, torneranno ad aprire alcuni hotel di lusso in Costa Smeralda e a Cortina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Italia, il turismo è in crisi: dieci milioni di turisti in meno a giugno

Federalberghi lancia l’allarme rosso: le più colpite saranno le città d’arte



Chi ha esattamente il polso della situazione turismo straniero in Italia è Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. E anche lui non ha pensieri positivi: “Mancheranno turisti con alta capacità di spesa – ha detto a ‘La Repubblica’ – ma come Federalberghi non entriamo nel merito della decisione, perché la sicurezza sanitaria è la priorità. Però per noi è una mazzata”. Il comparto è uno di quelli che alza il Pil in Italia e così sarà molto più dura perché si tratta dui turisti molto generosi.

A partire di più potrebbero essere le città d’arte come Roma, Firenze e Venezia, ma anche la Costiera Amalfitama, Capri, la Sardegna. “Le località balneari non avranno ospiti capaci di spendere tanto quanto i russi. Gli italiani non rendono quanto gli stranieri. Anche noi, quando andiamo all’estero, ci trattiamo meglio di quanto facciamo solutamente. Se le presenze di italiani saranno il 50%, le entrate ammonteranno però al 40%. E poi non si tratta soltanto di quanto incasseranno gli hotel, le abitudini di spesa degli stranieri incidono di più sull’indotto”.

Secondo i calcoli di Federalberghi almeno una struttura su tre è destinata a non riaprire. Ecco perché c’è nuovamente un appello al governo per un sostegno fattivo. Uno dei modi potrebbe essere sgravare il costo del lavoro per i dipendenti. L’unico modo per dare ossigeno in vista di un 2021 che deve essere l’anno del rilancio.