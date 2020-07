Il nuovo sindaco di Lione Grégory Doucet boccia la Tav, il progetto ferroviario che dovrebbe collegare la città francese a Torino

La Tav è un progetto ideato negli anni ’90 e in fase di realizzazione da ormai quasi vent’anni. Pensato per collegare le città di Torino e Lione, ha scatenato una serie di polemiche sia in Italia che in Francia. Le principali problematiche sarebbero di livello economico, ambientale e sociale.

A rincarare la dose ci ha pensato Grégory Doucet, fresco nuovo sindaco di Lione, che ha immediatamente bocciato il progetto. “C’è già un collegamento ferroviario con Lione, è sufficiente” dichiara a La Stampa: “Dobbiamo investire maggiormente sulla rete a livello nazionale, non sprecare fondi utili”. Doucet ha poi spiegato come sarebbe più intelligente valorizzare il collegamento già esistente, nonostante i già 164 km scavati per la Tav. “Perché insistere su un progetto errato? È inutile” conclude.

Tav, la replica di De Micheli al sindaco di Lione: “Ci serve”

Come riportato da La Stampa, non si è fatta attendere la risposta del ministro dei Trasporti Paola De Micheli. La bocciatura del progetto Tav da parte del neo sindaco di Lione Grégory Doucet, secondo il ministro, è infondata. “Il cantiere va avanti e, tra non molto, i sindaci potranno usufruire dei finanziamenti di compensazione ambientale” spiega De Micheli: “La Tav è un collegamento europeo fondamentale, e l’Italia deve far parte di questo corridoio“.

Rispetto al precedente Governo, il ministro De Micheli vuole puntare su un progetto di consenso nazionale per portare avanti gli scavi della Tav. Se prima si impediva ai Comuni no Tav di accedere ai finanziamenti, ora non sarà più così. “Anche chi ha votato contro deve poter accedere alle compensazioni ambientali” ribadisce la De Micheli: “Con questo collegamento, l’Italia farà parte del grande sistema infrastrutturale europeo“.

