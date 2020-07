Spotify continua a pensare ai suoi abbonati Premium. Per chi vuole condividere il proprio account con un’altra persona, c’è il nuovo piano Duo

Lo streaming musicale ha – ormai da tempo – preso il posto di cd e album fisici. Tra le varie piattaforme che permettono di ascoltare musica dal proprio smartphone o da pc, la più famosa è sicuramente Spotify. Vero e proprio canale utilizzato da milioni di ascoltatori in tutto il mondo, permette a chiunque di ascoltare le proprie canzoni preferite in qualsiasi momento.

Per chi si accontenta, è possibile usufruire del servizio in maniera totalmente gratuita. In questo caso, però, l’utente può cambiare canzone solamente per 5 volte, con alcuni secondi di pubblicità ogni 2-3 canzoni. Per chi invece vuole un servizio completo, esiste la versione Premium. Ai piani Individual, Student e Family, il colosso svedese ha deciso di aggiungere Duo, dedicato a chi convive.

Spotify Premium Duo, quanto costa e cosa offre

Spotify ha deciso di lanciare Premium Duo, un nuovo piano d’abbonamento che consente a chi convive di condividere l’account in maniera comoda e veloce. Al costo di 12,99 euro al mese, sarà possibile usufruire di due account singoli e indipendenti, senza alcuna pubblicità e con la possibilità di riproduzione musicale offline e on demand. A tutto questo, il colosso svedese ha deciso di aggiungere Duo Mix, una playlist che si aggiorna costantemente con le canzoni maggiormente ascoltate da entrambi i proprietari del profilo.

“Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo piano d’abbonamento” ha spiegato Alex Norström, dirigente del servizio di streaming: “Per il momento, sarà fruibile da 55 Paesi diversi“. Per chi non si è mai abbonato al servizio Premium, Spotify offre la possibilità di godere di un mese gratuito, poi rinnovabile al costo indicato. Chi è già abbonato con altri piani, può passare a Duo mantenendo tutte le playlist già salvate. Per iscriversi alla nuova offerta, è necessario cliccare su questo link e inserire i propri dati.

