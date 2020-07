Negli ultimi giorni stanno circolando con insistenza alcune dichiarazioni che Andriy Shevchenko avrebbe rilasciato nei confronti di Chiellini: ma si tratta di un’intervista fake!

La presunta intervista rilasciata dal campione rossonero, nei confronti del difensore della Juventus ha fatto, negli ultimi giorni, il giro del web, diventando virale. Le dichiarazioni dell’ex attaccante del Milan stanno girando con tale insistenza che molti tifosi, sia bianconeri che rossoneri ci hanno creduto davvero. Si tratta di una presunta intervista nella quale Andriy Shevchenko avrebbe attaccato Chiellini, definendolo un giocatore mediocre e da Serie B, in risposta a un passo della biografia del difensore bianconero, dove si parla del Pallone d’Oro dei primi anni Duemila.

In realtà, si tratta di una fake bella e buona. Ciò che innanzitutto avrebbe dovuto richiamare l’attenzione dei lettori, come il sito bufale.net ci fa notare, è il nome del giornalista a cui il campione avrebbe rilasciato tali dichiarazioni: Paolo Velnedved, un chiaro riferimento all’ex centrocampista di Juventus e Lazio.

Leggi anche >>> Milan-Roma 2-0: highlights, voti e tabellino

Shevchenko: la dichiarazione su Chiellini è una fake

Si tratta dunque di una fake: il campione rossonero, non ha infatti mai rilasciato un’intervista in cui prende di mira il suo collega. Eppure, chi ha “impacchettato” questa bufala, ci si è messo di sano impegno. Nel riprendere alcune dichiarazioni che Chiellini ha rilasciato all’interno della sua biografia, l’inventore di questa fake, ha risposto di sana pianta, mettendo nella bocca del campione ucraino queste parole: “Il mio pallone d’oro nel 2004 è stato più che meritato, a differenza di quello di Nedved che lo ha ricevuto dopo aver vinto un banalissimo campionato di A nel 2003”.

La finta intervista, dopo aver preso di mira Pavel Nedved e il suo pallone d’oro del 2003, si conclude con una pesante dichiarazione nei confronti del difensore della Juventus e della Nazionale Italiana: Chiellini “è sicuramente più bravo a fare marketing che a giocare calcio”.

Il web, purtroppo, è pieno di fake di questo tipo. A volte, però, basta avere un occhio più attento alle fonti, per capire, come in questo caso, che si tratta di una bufala.

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Juventus, UFFICIALE: rinnovano due stelle!

F.A.