Roma, truffa dello specchietto agli anziani: quattro persone arrestate. Il giro di affari era di circa 30mila euro al mese e andava avanti da tempo

La truffa dello specchietto è una delle più antiche forme di estorsione di denaro che avvengono per strada. Fingere un incidente stradale per farsi pagare dei danni inesistenti, causandosi da soli il problema con un sasso o un pezzo di ferro. Ciclicamente riescono fuori alcuni fatti di cronaca del genere, in diverse città italiane. A Roma, ultimamente, questo era diventato un vero e proprio business ai danni di anziani. La Compagnia dei Carabinieri di San Pietro, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone tra la capitale e la città di Sarno. I responsabili, tutti di origine italiana, sono stati posti agli arresti domiciliari, con l’accusa di truffa ed estorsione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giornalista Mediaset truffato: furto d’identità e prestiti da 100mila euro a suo nome

Roma, truffa dello specchietto agli anziani: quattro persone arrestate

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine il giro d’affari questo tipo di truffa ammontava addirittura a circa 30mila euro al mese. L’inchiesta è scattata dopo la denuncia di un 84enne, vittima del trucco dello specchietto rotto. L’associazione criminale realizzava colpi seriali ai danni di persone anziane alla guida. Facendogli credere che avevano causato un danno all’altra automobile, li costringevano a pagare cospicue somme di rimborso, intimidendoli psicologicamente.

Dopo aver individuato i soggetti più deboli, realizzavano il finto danno alla propria auto minacciando le vittime di pagare i danni. Dopo aver inscenato l’incidente, riscuotevano in contanti le cifre richieste e andavano via.

I truffatori millantavano a volte conoscenze con alcuni gruppi malavitosi per creare un terrore psicologico negli anziani. Nei vari casi riscontrati, erano coinvolte anche complici che fingevano una gravidanza e il rischio di aborto a seguito dell’incidente.

Complessivamente, nel corso dell’attività, avviata nel settembre 2017 e conclusa nel luglio 2018, sono stati riscontrati ben 22 episodi, nei confronti di 10 vittime, per un totale di oltre 30mila euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Varese: un bagno al lago si trasforma in tragedia per un 27enne