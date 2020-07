Un calcio al Razzismo arriva direttamente dallo stato del Mississippi, dove si è deciso di cambiare la bandiera: via i simboli dei confederati.

Il 2020 sarà un anno che passerà alla storia, di svolta, non solo per la pandemia da Coronavirus, ma anche per la lotta ai diritti umani. Infatti dopo la morte di George Floyd, ennesimo afroamericanoucciso dalla brutalità della polizia statunitense, si è svegliata la coscienza del popolo americano.

Infatti nell’ultimo mese abbiamo visto diverse proteste del gruppo per i diritti umani, Black Lives Matter. Proteste e manifestazioni che stanno cambiando il volto degli Usa, con gran parte della popolazione pronta a lottare per l’uguaglianza.

Nella notte però è avvenuto un altro evento storico per gli Usa. Infatti nello stato del Mississippi, profondo sud e stato storicamente razzista, il governatore Tate Reeves ha deciso di cambiare per sempre la bandiera dello stato governato da lui. Via agli storici simboli dei confederati, simbolo di schiavitù ed oppressione.

Razzismo, il Mississippi cambia la bandiera: svolta storica

Così nella notte il governatore del Mississippi ha firmato lo storico documento. Tate Reeves così cancella i simboli dei confederati dalla bandiera dello stato. Tra l’altro quella del Mississippi era l’unica bandiera contenente i simboli di un passato segnato da razzismo e segregazione.

Alla firma, i promotori della legge hanno esultato affermando che oggi è un giorno nuovo per lo stato. In seguito alla firma, anche Reeves ha commentato l’evento storico. Infatti il governatore dello stato collocato al Sud degli Usa, ha affermato che questo è un momento storico per guidare il Mississippi verso l’uguaglianza, per riconciliare ed andare avanti.

Così dopo la Nascar, campionato automobilismo statunitense, anche lo stato del Sud Usa mette il ban ai simboli confederati. A fare la differenza nello storico cambiamento, ci hanno pensato proprio le manifestazioni del movimento Black Lives Matter. Infatti, negli ultimi giorni, i manifestanti si erano scagliati duramente contro i simboli dei confederati.

L.P.

