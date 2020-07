Nonna muore dopo lo stupro delle tre nipoti. Una notizia davvero devastante, che ha scosso il mondo per la crudeltà e l’assoluta violenza della storia in questione.

L’uomo certe volte è capace di fare delle cose assurde. Di una violenza e di una cattiveria inenarrabile, che ancora una volta fanno scendere al minimo storico le speranze per il futuro. Quanto vi stiamo per raccontare, infatti, è davvero molto duro da accettare. Il fatto è accaduto in Africa, precisamente in Sud Africa. Qui una donna di 71 anni era a casa insieme alle sue tre nipoti, passando un altro giorno come tanti. Purtroppo, però, la situazione è immediatamente diventata critica e questa giornata è diventata una di quelle che non si potranno dimenticare. Mai più. purtroppo. Un uomo incappucciato è improvvisamente entrato in caso e quello che ha fatto è veramente incomprensibile ed orribile, che sta facendo inorridire tutti.

LEGGI ANCHE —> Padre accoltella figlia di 4 anni durante uno scatto d’ira

Nonna muore d’infarto dopo aver visto le tre nipoti stuprate

L’intrusore ha subito usato la propria forza per imporsi sulla vecchia. Quindi, riporta il Daily Mail, l’uomo ha catturato e bloccato le tre nipoti presenti in casa. E, una alla volta, le ha stuprate davanti alla nonnina, in una stanza separate.

Le tre ragazze, di 19, 22 e 25 anni sono state poi legate di nuovo e lasciate in una stanza separata. La nonna è stata ritrovata dalle forze dell’ordine morta. Ancora devono essere pubblicati i risultati dell’autopsia, ma in molti credono che il cuore gli si sia fermato in seguito all’orrore al quale aveva assistito. Una storia davvero orribile, che sta scuotendo il mondo. Ora la polizia africana sta facendo di tutto per rintracciare l’uomo incappucciato e consegnarlo alla giustizia.

LEGGI ANCHE —> Morto l’attore Danny Hicks, aveva un cancro al quarto stadio