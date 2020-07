E’ morto Georg Ratzinger, il fratello di Benedetto XVI: aveva 96 anni. Il parente del Papa emerito era malato da tempo e si è spento nella città di Ravensburg

Il fratello maggiore di Benedetto XVI, Georg Ratzinger, è morto mercoledì, poco più di una settimana dopo la visita del papa emerito.

Mons. Georg si è spento in Baviera, a Ravensburg, all’età di 96 anni il 1° luglio.

Joseph Ratzinger era volato al capezzale del fratello maggiore nei giorni scorsi, dopo che le condizioni di salute erano precipitate.

“Si può solo augurare a tutti un tale affetto, una fraterna solidarietà, come testimoniano le relazioni dei fratelli Ratzinger. Vive di fedeltà, fiducia, altruismo e solide fondamenta: nel loro caso, questa è la comune e viva fede in Cristo, il Figlio di Dio”, ha affermato il 22 giugno il vescovo Rudolf Voderholzer di Ratisbona.

Voderholzer ha rivelato che l’Eucaristia veniva offerta ogni giorno al capezzale di Georg durante la visita di Benedetto. Il vescovo ha detto che quando ha partecipato alla Messa con i due fratelli ha sentito che questa “è la fonte su cui vivono”.

Mons. Ratzinger è nato in Baviera il 15 gennaio 1924 come primo figlio di Joseph e Maria Ratzinger. Ha espresso un talento giovanile per la musica, imparando a suonare il violino e l’organo della chiesa da bambino.

Ha continuato a servire come maestro del coro del Regensburger Domspatzen, il coro della cattedrale di Ratisbona, dal 1964 al 1994.

Il 29 giugno 2011, ha celebrato il suo 60° anniversario come sacerdote a Roma insieme a suo fratello. Entrambi gli uomini furono ordinati sacerdoti nel 1951.

