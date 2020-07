Si è spento nella giornata di ieri, l’attore e sceneggiatore comico Carl Reiner. Aveva 98 anni e ad annunciare la sua morte ci ha pensato il figlio Rob.

Grave lutto nel mondo del cinema americano e mondiale. Nella giornata di ieri ci ha lasciato Carl Reiner, grandissimo attore, sceneggiatore e produttore comico. L’artista del grande schermo aveva 98 anni e divenne famoso al grande pubblico per aver interpretato uno degli “uomini” di George Clooney nella trilogia di Soderbergh. A dare la notizia della sua scomparsa, ci ha pensato il figlio Rob.

Reiner è ricordato nell’ambiente cinematografico per essere uno dei numeri uno della comicità americana, amatissimo dal pubblico del grande schermo. Per anni è stato al fianco di altri comici amati negli Usa, come Mel Brooks e Steve Martin. Andiamo quindi a vedere dove si è spento l’attore e le cause del suo decesso.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light.

— Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020