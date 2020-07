All’età di 68 anni è morto l’attore americano Danny Hicks: l’uomo lottava da tempo con un cancro che era arrivato al suo quarto stadio

Danny Hicks all’età di 68 anni ha dovuto arrendersi ad un cancro con il quale lottava da tempo e che ora aveva raggiunto il 4° stadio. L’attore americano si è fatto conoscere nel corso della sua carriera soprattutto grazie al ruolo di Jake ne La Casa 2. Ad annunciare il suo decesso è stata la Full Empire Promotions su Facebook: “Danny è morto nella sua casa di California. Ti amiamo, riposa in pace e basta con il dolore”.

La straziante lettera di Danny Hicks

Un po’ di tempo fa l’attore aveva scritto una straziante lettera sul proprio profilo Facebook che ha commosso tutti i suoi fan: “Devo dare una brutta notizia a tutte le persone che non ho mai potuto incontrare e per i fan che hanno saputo apprezzare il mio lavoro. Ho un cancro al quarto stadio e mi restano tra gli 1 ed i 3 anni di vita. Nei miei 68 anni ho fatto molte cose e non cambierei nulla, ho pochi rimpianti. Ok, ora devo andare. Scoprirò quel che diavolo succede nella cantina (citazione de La Casa 2, ndr)”.

