Secondo le previsioni meteo, durante la giornata odierna, avremo una brusca interruzzione dell’anticiclone. Arrivano temporali e grandinate: scopriamo dove.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un repentino aumento delle temperature, con il caldo che è tornato a bussare alla porta dei tre settori italiani. Un caldo condizionato certamente dall’anticiclone africano, che sta facendo effetto nella penisola dandoci finalmente un assaggio d’estate. Ma attenzione, perchè nella giornata odierna il flusso di aria calda potrevve arrestarsi improvvisamente.

Infatti, secondo le previsioni meteo, l’anticiclone subirà un breve stop con l’arrivo di piogge ed addirittura grandinate in questo mercoledì. Piogge che serviranno specialmente per rinfrescare l’aria ricca di umidità degli ultimi giorni. Il vortice ciclonico, in discesa dalle Alpi, avrà subito effetto sulle regioni del Nord, riversando tutte le piogge che nei giorni scorsi hanno bagnato le vette alpine.

Altrove però, l’anticiclone continuerà a svolgere il suo compito. Infatti avremo una situazione prevalentemente soleggiata sia al Centro che al Sud, con temperature che potrebbero arrivare fino ai 35°. Andiamo quindi ad analizzare che giornata assisteremo in Italia durante questo mercoledì.

Meteo, anticiclone bloccato al Nord: tornano le piogge

Sarà un mercoledì complesso dal punto di vista meteorologico. Infatti, specialmente al Nord avremo una brusca interruzione del bel tempo. Altrove invece, l’anticiclone continuerà a fare effetto sulla penisola, con temperature alte ed un sole che caratterizzerà tutta la giornata. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo mercoledì, analizzando i tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo, sin dal mattino, una situazione instabile su Alpi e Prealpi. Con l’evolversi della giornata le prime piogge toccheranno Lombardia, Piemonte e parte del Trentino. Qui le precipitazioni toccheranno queste tre regioni durante tutto l’arco della giornata, altrove invece resisteranno le condizioni di bel tempo. Le temperature non subiranno variazioni, con massime che oscilleranno tra i 29 e 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora una volta una giornata segnata dal caldo. Qui l’anticiclone continuerà a farsi sentire, assicurando un sole condito da un cielo limpido e privo di nuvole. Qualche live addensamento in serata sulla costa adriatica, ma niente di preoccupante. Temperature in live aumento, con massime tra 30 ed i 35 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo le stesse caratteristiche del settore centrale. Anche qui continueremo ad avere bel tempo con caldo in intensificazione sul promontorio tropicale. Le temperature continueranno ad aumentare, con valori massimi che andranno dai 30 ai 35 gradi.

L.P.

