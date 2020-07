Torna in campo l’Inter di Antonio Conte, che tra le mura amiche del San Siro, affronterà il Brescia. Andiamo a vedere dove seguire il match in streaming.

Tutto pronto per il derby lombardo al San Siro tra Inter e Brescia, valevole per la 29esima giornata di Serie A. I nerazzurri torneranno in campo con un solo obiettivo, continuare il sogno scudetto, rincorrendo Juventus e Lazio che nella serata di ieri hanno battuto rispettivamente Genoa e Torino.

L’Inter vive un buon momento. Infatti dalla ripresa del campionato sono arrivate due vittorie ed un pareggio. L’unico passo falso è arrivato contro il Sassuolo, in cui Gagliardini ha sbagliato un goal a porta vuota nei minuti finali del match. Adesso i nerazzurri sono costretti a vincere, dati i successi di Lazio e Juventus.

Dall’altra parte i nerazzurri troveranno un Brescia che ancora deve vincere dalla ripresa del campionato. Infatti gli uomini di Lopez hanno conquistato due pareggi in altrettanti match. Inoltre le Rondinelle sembrano aver ritrovato in Donnarumma il bomber pronto a guidarli ad un’insperata salvezza. Andiamo a vedere dove assistere al match.

Inter-Brescia, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match di San Siro della 29esima giornata sarà offerto da Dazn, piattaforma di streaming tedesca. Infatti, la concorrente di Sky per quanto riguarda i diritti della Serie A, trasmetterà la partita tra Inter e Brescia.

Ovviamente prima del match ci sarà un pre-partita condito da servizi ed ultimissime da bordocampo. Come sempre ricordiamo che Dazn offre un mese di prova gratuita per chi non è ancora abbonato. Infatti andando sul sito, sarà possibile registrarsi con le proprie credenziali ed assistere al match in streaming gratis.

Una volta concluso il mese di prova gratuita, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio di streaming al costo di 9,99€ al mese. Inoltre, Dazn è disponibile su tutte le piattaforme: dallo smartphone al laptop, fino ad arrivare al tablet ed alle Smart Tv.

L.P.

