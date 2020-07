Gemelli uccisi a Lecco, arriva un primo verdetto attraverso l’autopsia effettuata alla piccola Elena. Emergono nuovi dettagli choc sulla tragedia.

Uccisa a mani nude. Così è morta Elena, una dei due gemelli scomparsi tragicamente a Valsassina lo scorso 27 giugno, per mano di un padre che non accettava il divorzio. Il verdetto arriva dall’autopsia effettuato sul corpo della ragazza.

Gemelli uccisi a Lecco, il primo verdetto dell’autopsia

Il padre, nel compiere l’atto estremo e ignobile, non ha usato alcuno strumento a sua portata. E lo stesso avrebbe fatto anche con Diego come dimostrerebbero i primissimi accertamenti medici. Ma sul corpo del ragazzo, così come anche su quello dell’uomo che si è poi tolto la vita gettandosi da un ponte, seguiranno ulteriori nella giornata di domani.

Lo scopo è capire se si sia trattato di strangolamento o soffocamento: nel primo caso c’è sempre una frattura. Gli inquirenti vogliono inoltre comprendere se a distanza di tre giorni dal tragico evento siano apparsi o meno segni sul corpo dei due bambini, il che dimostrerebbe che sono stati anche immobilizzati prima di essere uccisi.

Potrebbe interessarti anche —–> Varese: un bagno al lago si trasforma in tragedia per un 27enne

Proseguono le indagini anche per capire se il gesto sia stato preterintenzionale o meno. Gli investigatori hanno già sequestrato i computer dell’uomo e ora inizierà un lavoro di filtraggio osservandone cartelle, poste elettronica e ogni possibile indizio.

“Voglio sottolineare che la moglie non aveva alcuna intenzione di portare via i figli al marito, le cose si stavano muovendo nella massima tranquillità. La separazione era davvero agli inizi non eravamo ancora nemmeno agli atti”, ha intanto riferito l’avvocato della donna qualche giorno fa.