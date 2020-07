Il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, ha annunciato che sono aumentati i posti a disposizione per entrare alla Facoltà di Medicina

Il ministro dell’Università italiano, Gaetano Manfredi, è stato intervistato ai microfoni di RTL 102.5 dove ha annunciato l’aumento del numero di posti a disposizioni per le facoltà di Medicina e le professioni sanitarie.

“Saranno 1500 in più rispetto all’anno scorso ed è il massimo che possiamo fare visto il numero di docenti e strutture a disposizione. Sono stati, inoltre, altri altri 10 corsi di laurea in Medicina nelle varie zone d’Italia”.

Dal ministro è stato affrontato anche il discorso inerente alle borse di studio che quest’anno, afferma, sono aumentate di 10mila unità. Lo stesso bilancio messo a disposizione è aumentato di 40 milioni di euro.

“Il Governo ha messo 300 milioni di euro per garantire il diritto allo studio nel Decreto Rilancio. Per questo motivo, mi auguro che le regioni facciano la loro parte per dare rispostata a tutte le esigenze degli studenti”, conclude.

Facoltà di Medicina, come iscriversi al test

I posti disponibili per l’anno accademico 2020/2021 saranno oltre 13mila. Da oggi 1° luglio e fino al 23, ci si potrà iscrivere alla prova che si terrà a settembre. L’esame sarà in presenza ed i candidati affronteranno 60 domande a scelta multipla. Il tempo a disposizione sarà di 100 minuti.

Ulteriori dettagli per presentare la domanda sono presenti sul sito del Miur. Le iscrizioni possono essere fatte sul sito Universitaly. La sede della prova sarà quella più vicina al candidato.

