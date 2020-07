COVID-19, ricercatori svelano: “La cannabis può aiutare contro il virus”. Secondo uno studio servirebbe a prevenire l’insorgere della malattia legata al coronavirus

Due ricercatori canadesi ritengono che una varietà speciale di cannabis potrebbe essere potenzialmente uno strumento prezioso nella lotta contro il COVID-19.

Secondo quanto riferito, i ricercatori Olga e Igor Kovalchuck hanno sviluppato e testato per anni un nuovo ceppo di cannabis, con l’obiettivo di creare un ceppo che aiuti a combattere il cancro e l’infiammazione. Dopo lo scoppio della pandemia, il duo ha iniziato a virare i test verso un possibile utilizzo contro il coronavirus.

Il lavoro di ricerca è stato pubblicato in un numero di aprile della rivista medica online Preprints.

“Simile ad altri patogeni respiratori, il SARS-CoV2 viene trasmesso attraverso goccioline respiratorie, con forte aggressività. Utilizza l’ingresso mediato dal recettore nell’ospite umano attraverso l’enzima II di conversione dell’angiotensina (ACE2) che si esprime nel tessuto polmonare, nonché nella mucosa orale e nasale, nei reni, nei testicoli e nel tratto gastrointestinale”, si legge nello studio. “La modulazione dei livelli di ACE2 in questi tessuti ricettivi può rivelarsi una strategia plausibile per ridurre la suscettibilità alla malattia“.

Dopo aver esaminato la ricerca condotta su cannabis e Covid da altri scienziati, sono stati in grado di determinare che una speciale varietà di marijuana, potrebbe potenzialmente impedire al patogeno di entrare nel corpo di una persona.

Tutto dipende dai recettori ACE2 del nostro organismo, che funzionano in qualche modo come le porte d’ingresso per il virus. Nel caso del lavoro dei Kovalchuck, la cannabis verrebbe utilizzata per ridurre il livello di espressione del gene ACE2, essenzialmente chiudendo temporaneamente le porte al SarCov2.

Oltre a ciò, è anche possibile che il ceppo possa essere usato per impedire al virus di propagarsi una volta che è già entrato nel sistema di qualcuno.

“La cannabis sativa, in particolare quella alta nel cannabidiolo cannabinoide antinfiammatorio (CBD), è stata proposta per modulare l’espressione genica e l’infiammazione, nutrendo proprietà antitumorali e antinfiammatorie“, afferma lo studio. “Lavorando sotto la licenza di ricerca di Health Canada, abbiamo sviluppato oltre 800 nuove linee ed estratti di Cannabis sativa. Questo ci ha permesso di ipotizzare che gli estratti di sativa di CBD ad alto contenuto, possano essere utilizzati per modulare l’espressione di ACE2 nei tessuti target di COVID-19“.

In questo momento è ancora una teoria piuttosto che un fatto confermato. Tuttavia, offre qualche speranza per il futuro. Se la sperimentazione proseguirà con successo, la terapia potrebbe essere disponibile in breve tempo.

