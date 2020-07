Coronavirus: i medici e gli operatori sanitari del San Matteo di Pavia hanno espresso la loro desolazione in una lettera, in cui hanno parlato della loro attuale situazione.

Quante volte, durante il difficile periodo caratterizzato dal lockdown, abbiamo sentito la parola “eroi”, riferita ai medici e a chiunque si occupasse di sanità. Alle belle parole, poi, si andavano ad aggiungere i messaggi di conforto, di vicinanza a questi eroi dei tempi moderni. Peccato, però, che a distanza di due mesi dai momenti più tristi, tutto ciò sembra esser stato messo in un cassetto e dimenticato. Non solo: a quegli stessi medici, sono arrivate diverse denunce e accuse, relative ai decessi da Coronavirus.

La desolazione, la tristezza e lo sconforto per questo triste epilogo, è stato raccolto e messo in parole dai medici del San Matteo di Pavia, i quali, come riporta Skytg24, hanno inviato una lettera al quotidiano “La Provincia Pavese”, in cui hanno parlato della loro attuale situazione.

Coronavirus: la lettera dei medici di Pavia esprime molta amarezza

Le parole dei medici parlano chiaro: viste le numerose denunce, richiami e segnalazioni, “se quello che abbiamo vissuto ci è sembrato un incubo questo epilogo lo è ancora di più”. Si tratta, infatti, di un vero e proprio incubo. I 19 medici che hanno messo mano alla lettera dichiarano di aver conosciuto e sperimentato la paura. Quella stessa paura per cui, tra marzo e maggio, sono stati chiamati eroi.

Il Pronto Soccorso presso cui lavorano è stato uno di quelli più attivi nella lotta al Covid-19. Quello stesso ospedale, nei giorni di maggior difficoltà, ha visto anche 300 persone al giorno entrare in situazioni molto critiche.

A prender parola sulla delicatissima questione, è stato anche Stefano Perlini, direttore di reparto, che condivide lo sfogo dei colleghi. “Sembra che l’unica cosa che ora conta è capire di chi sia la colpa di tanta difficoltà”. Tutto ciò è avvilente, soprattutto se si pensa al clima di solidarietà e di umanità che in passato si era creato.

F.A.

