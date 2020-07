Continua l’emergenza da Coronavirus negli Usa. Altri 46mila contagi in solamente 24 ore, tra cui tre nuovi casi tra i cestisti della NBA.

Non si ferma l’emergenza da Coronavirus negli Usa. Infatti, in quello che è il paese più potente al mondo, la curva del contagio non diminuisce. In molti, nelle ultime ore stanno puntando il dito contro la gestione Trump, che negli ultimi due mesi non è riuscito a rallentare i contagi. Infatti ad oggi sono due i mesi d’emergenza dalla pandemia. Un’ulterire stangata anche per l’economia del paese, arriva dall’Unione Europea. Infatti l’Ue ha bloccato il turismo proveniente dagli Usa.

Nonostante i dati poco confortanti, il presidente americano continua ad essere ottimista. Infatti Trump, dopo aver svolto un colloquio con Elisabetta II, ha affermato che Usa e Gran Bretagna ne usciranno più forti dall’emergenza causata dalla pandemia. Intanto tra i nuovi casi ci sarebbero anche tre giocatori della NBA.

Coronavirus Usa, nuovo focolaio in Texas: tre giocatori positivi

Intanto nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record di contagi in Texas. Infatti nello stato della “Lone Star“, l’ultimo bollettino riporta 6.975 nuovi casi in una sola giornata. Ma l’emergenza non colpisce solamente il popolo statunitense, ma anche i cestisti della NBA.

Infatti il General Manager David Griffin, dei New Orleans Pelicans squadra in cui milita anche il nostro Nicolò Melli, ha rivelato la positività di tre cestisti. Lo stesso Griffin ha poi confermato che adesso i tre giocatori in questione resteranno in isolamento. Eppure la Nba è pronta a tornare in campo nella bolla di Disney World, ad Orlando in Florida.

Infatti dal 31 luglio riprenderà una ridottissima regular season da 8 partite e poi si procederà con i playoffs. Una ripresa, però, che non sembra scontata, infatti in Usa la curva di contagio è ancora alta e non sono mancati i casi positivi tra i giocatori della NBA. Vedremo se il commissioner Adam Silver confermerà la ripresa del campionato dopo quasi 5 mesi dalla pausa forzata.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24