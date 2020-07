Coronavirus, Crisanti avvisa Zangrillo: “Troppa euforia, potresti pentirtene”. Il noto virologo si è scontrato con il collega Alberto Zangrillo sulle misure in vista del prossimo autunno

In questo speciale periodo storico i virologi sono diventati mediaticamente i medici più gettonati dell’etere nazionale. Negli ultimi quattro mesi abbiamo assistito a diverse definizioni del Covid-19, ad accuse reciproche e a diverse scuole di pensiero sulle misure da attuare. Tra questi rientrano a pieno titolo Andrea Crisanti e Roberto Zangrillo. I due si sono confrontati ieri sera all’interno del programma “Carta Bianca” di Rai 3, con un duro botta e risposta. Il nodo della questione era il rischio di una nuova ondata della pandemia di coronavirus a partire dall’autunno.

Secondo Crisanti andrebbe mantenuta una forte cautela in questo periodo per evitare di ritrovarci in una situazione scomoda a partire da settembre. Una linea di pensiero che segue quella dell’OMS che ha paragonato la situazione attuale a quella vista con la Spagnola nei primi del novecento, con una seconda ondata più cruenta della prima.

Coronavirus, Crisanti avvisa Zangrillo: “Troppa euforia, potresti pentirtene”

Il capo del laboratorio di Microbiologia e Virologia di Padova si è spinto oltre, accusando il professor Zangrillo e chi si lascia andare a facili entusiasmi.

“Non vorrei che tra due o tre mesi si pentisse di aver indotto comportamenti meno coerenti con il pericolo che abbiamo passato. Dobbiamo sottolineare che il virus c’è ancora”.

La risposta non è tardata ad arrivare e come avvenuto in passato è stata ribadita la scomparsa del virus dal punto di vista clinico.

“Questa affermazione del professor Crisanti io non la posso accettare. Io ho solamente detto la verità. Poi se volete richiudere l’Italia in zona rossa da domani, fatelo pure“.

La contro risposta è legata a quanto potrebbe succedere in autunno se non si arrivasse al contagio 0 entro fine agosto: “Portarci dietro questi numeri di positivi può essere un grande rischio per l’immediato futuro“.

Zangrillo chiosa: “L’importante è usare il buon senso, bisogna ragionare senza farsi prendere dal panico“.

Staremo a vedere, anche se queste contrapposizioni non hanno sempre aiutato in passato.

