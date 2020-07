Secondo quanto riportato da La Repubblica, a breve ci sarà un incontro tra Elliot e Arnault per definire la cessione del Milan al miliardario francese

Nonostante prestazioni in campo più che convincenti dalla ripresa della Serie A, il Milan continua a vivere una situazione decisamente non facile. La poca chiarezza dal punto di vista societario ha portato all’allontanamento di Zvonimir Boban – poco prima dello stop del campionato – e ai possibili addii di Paolo Maldini e Stefano Pioli.

Elliot, fondo azionario che detiene il Milan, ha deciso di affidare ad Ivan Gazidis le chiavi della società, con un progetto che punta a rivitalizzare il brand per poi cederlo al miglior acquirente. Tra le tante voci che si sono susseguite nei mesi scorsi, c’era quella di un interessamento del miliardario francese Bernard Arnault. Nonostante le smentite, La Repubblica ha rilanciato una trattativa ben avviata tra le parti, con un possibile incontro a breve.

Cessione Milan, il possibile progetto Arnault

La notizia rilanciata questa mattina da La Repubblica avrebbe del clamoroso: a breve ci sarà un incontro tra Elliot e Arnault, con il miliardario francese pronto a spendere quasi un miliardo di euro per acquisire la società meneghina. Qualora le voci venissero confermate, anche il progetto attualmente in vigore da Casa Milan verrebbe completamente stravolto. Con Elliot e Gazidis al comando, infatti, i rossoneri sarebbero pronti a puntare tutto su Ralf Rangnick e sulla linea verde. Nel caso la società passasse al gruppo LVMH, invece, si potrebbe assistere ad alcuni ritorni illustri.

Il Milan targato Arnault, infatti, vedrebbe Ariedo Braida al centro dell’assetto societario. L’ex dirigente rossonero tornerebbe in carica per dirigere il mercato da Casa Milan, con l’obiettivo di riportare il club agli antichi fasti. Con lui, potrebbe tornare anche Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus si è svincolato proprio ieri dai bianconeri, e un suo ritorno alla squadra con la quale ha vinto il primo scudetto in carriera non sarebbe così impossibile.

