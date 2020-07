Durante i mesi di picco del lockdown, è aumentato di molto il numero di domande ricevute dalla Caritas. Secondo i dati del Cei, il 61% da italiani

L’emergenza Coronavirus ha portato ad una crisi economica con ben pochi precedenti. Ancora oggi, milioni di italiani non hanno ripreso con le loro attività lavorative e, nonostante gli incentivi del Governo, vivono una situazione non semplice. Nei mesi di picco del lockdown – tra marzo e maggio – la Caritas ha continuato a lavorare.

Anzi, secondo i dati forniti dal Cei, i numeri di persone assistite sono aumentati a dismisura. Sono state oltre 450mila le persone che, almeno una volta, si sono recate presso uno dei fondi diocesani per chiedere un aiuto. Oltre a coloro che lo facevano in passato, si è aggiunto un 34% di “nuovi poveri”, ossia coloro che per la prima volta si sono rivolti alla Caritas.

Caritas, aumento delle richieste d’aiuto: i numeri

I dati del Cei sull’aumento del numero di richieste d’aiuto alla Caritas forniscono un quadro abbastanza emblematico della situazione molto complicata che stanno vivendo migliaia di famiglie italiane. Il 34% di “nuovi poveri” fa capire come l’emergenza Coronavirus e il conseguente lockdown abbiano mandato in crisi tantissime persone. Quasi tutte le Caritas, infatti, hanno rivelato un aumento di richiedenti che hanno perso il lavoro o che hanno difficoltà col pagamento di mutuo e affitto. Cresce anche il numero di persone depresse, sole, con difficoltà di livello scolastico ecc.

Oltre ad aiuti a livello alimentare, l’accesso ai fondi diocesani è servito anche per supporto a livello scolastico e di smart working per quasi 3mila famiglie. Dati incoraggianti arrivano dal 28% delle Caritas che hanno partecipato al sondaggio del Cei: le domande d’aiuto sembrano essere in calo.

