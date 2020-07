Da oggi mercoledì 1 luglio è possibile richiedere il bonus vacanze tramite l’app IO. Chi può usufruirne e quale procedura seguire

Come già annunciato settimane fa, da oggi mercoledì 1 luglio è possibile usufruire del bonus vacanze. Valido fino al 31 dicembre, potrà essere sfruttato da tutti coloro che hanno l’Isee inferiore o uguale a 40mila euro. Il bonus è pensato per coprire le spese di servizi turistici, agriturismi e bed&breakfast.

Se il nucleo familiare è composto da tre persone, l’agevolazione sarà di 500 euro. Per due persone, si parla di 300 euro mentre, per i single, il bonus varrà 150 euro. Una volta aver presentato un codice QR alla cassa, l’80% dell’incentivo si tradurrà in uno sconto immediato, mentre il restante 20% verrà detratto al momento della dichiarazione dei redditi.

Bonus Vacanze, come poterne usufruire

Il bonus vacanze è finalmente realtà. Da oggi e fino al prossimo 31 luglio, chiunque avrà un Isee inferiore o uguale ai 40mila euro, potrà godere dell’incentivo offerto dal Governo. Per fare ciò, al momento del pagamento, la struttura ricettiva verificherà che il bonus sia effettivamente valido. Servirà fornire un codice QR – ottenibile dall’app IO –, il codice fiscale e l’importo del corrispettivo dovuto. Tramite un’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il fornitore sarà in grado di fare tutte le verifiche del caso.

In caso di validità del bonus vacanze, la procedura può considerarsi completa, e l’usufruente potrà godere dell’80% di sconto immediato più il 20% di detrazioni al momento della dichiarazione dei redditi. Il fornitore, invece, potrà recuperare lo sconto attraverso il credito d’imposta, riutilizzabile come compensazione nel modello F24. Sarà possibile anche cederlo a terzi, previa comunicazione in un area dedicata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

