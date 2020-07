Arriva ad oggi il Bonus 100 euro per i dipendenti. Andiamo a vedere come richiederlo e come attivarlo: in arrivo anche una detrazione fiscale.

Oggi è il giorno decisivo in cui verrà attivato il bonus da 100 euro sulla busta paga. Il bonus sarà destinato ai lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 28 mila euro l’anno. Allo stesso tempo, oltre alla aggiunta di 100 euro sulla busta paga, ci sarà anche una detrazione fiscale per tutti coloro che guadagnano fino a 40mila euro.

Il nuovo bonus verrà applicato direttamente sullo stipendio, ed andrà ad ampliare il bonus da 80 euro introdotto sei anni fa dal governo Renzi. Ad introdurre il bonus Irpef ci pensò un decreto lo scorso gennaio, già prima dell’inizio della pandemia. Il decreto arrivò dopo l’accordo di PD, Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e Italia Viva. Bonus votato perfino dal movimento pentastellato che in precedenza era critico verso gli 80 euro introdotti da Renzi.

Bonus dipendenti introdotto da oggi: la misura finanziata con la legge di bilancio

A finanziare la misura introdotta dal governo conte, ci ha pensato l’ultima legge di bilancio del 2019. Ulteriori misure verranno introdotte dal 2021, dove il Governo investirà altri 5 miliardi di euro per estendere il provvedimento.

Ovviamente per ricevere il bonus non sarà necessario fare richiesta ma sarà aggiunto direttamente sullo stipendio. Stessa cosa vale per la detrazione fiscale ed il tutto verrà derogato tramite una deduzione sull’IRPEF, quindi non lo riceverà chi non paga questa imposta.

Chi percepisce uno stipendio tra i 8.174 e i 26.600 euro lordi, vedrà l’aumento del bonus da 80 a 100 euro. Chi invece guadagna fino a 28mila euro lordi otterranno per la prima volta il bonus, visto che erano esclusi dal precedente bonus.

Per quanto riguarda le detrazioni ne usufruirà chi guadagna fino a 35mila euro lordi all’anno. Mentri per chi ne guadagna più di 40mila euro annui, la detrazione sarà azzerata. Il bonus sarà quindi attivato per circa l’80% dei contribuenti italiani che dichiara un reddito inferiore si 28mila euro. Infine ricordiamo che il bonus e le detrazioni saranno disponibili solamente per i lavoratori dipendenti.

L.P.

