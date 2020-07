Belen incontenibile su Instagram: il relax è bollente e la Foto appena pubblicata dall’argentina infiamma Instagram e gli altri social network.

Belen è letteralmente scatenata su Instagram e la Foto appena pubblicata dall’argentina ha letteralmente mandato in visibilio i suoi fan. L’argentina, infatti, si rilassa al sole e si mostra in tutto il suo splendore in una bellissima giornata estiva. “skin-care alert:! Acqua Rocchetta è l’alleata perfetta per la mia beauty routine, bere tanta acqua aiuta ad idratare e a migliorare la qualità della pelle“, la didascalia allo scatto da poco pubblicato.

Belen, il relax è bollente: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Belen Rodriguez rilassarsi in piscina e dall’acqua si intravedono le sue forme pazzesche. I follower sono rimasti senza parole e hanno immediatamente invaso la pagina della ragazza di Buenos Aires con like e complimenti di ogni genere. Ecco la FOTO pubblicata proprio in questi minuti da Belen sulla propria pagina Instagram:

