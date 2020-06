La 29esima giornata di Serie A sarà inaugurata dal match Torino-Lazio alle ore 19:30 di oggi: scopriamo dove sarà possibile vedere lo streaming gratuitamente

Ad inaugurare la ventinovesima giornata di Serie A ci sarà la partita delle 19:30 tra Torino e Lazio allo Stadio Olimpico di Torino. Seguirà, invece, alle 21:45 la trasferta della Juventus in casa del Genoa.

I biancocelesti, dopo la rimonta contro la Fiorentina, sono rimasti attaccati al sogno scudetto. Le 4 lunghezze dalla Juve non sono molte, ma bisogna far attenzione da qui alla fine perché un altro passo falso come con l’Atalanta potrebbe costare molto caro ai biancocelesti.

I granata invece distano solamente 6 punti dalla zona retrocessione ed anche se, almeno al momento, appare molto difficile una loro netta caduta, devono stare molto attenti.

Torino-Lazio in streaming, dove vederla

La sfida della 29esima giornata tra Torino e Lazio sarà trasmetta in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per gli abbonati alla televisione pay-per-view, sarà possibile acceedere alla piattaforma streaming SkyGo gratuitamente. Accedendo al servizio in streaming sarà possibile assistere al match anche su pc, smartphone e tablet.

Inoltre tutti i match offerti da Sky, saranno proposti anche sulla piattaforma streaming NowTv. Ricordiamo che la piattaforma affiliata al colosso di Murdoch offre un mese di prova gratuito, in cui sarà possibile assistere anche ai match di Serie A. Una volta scaduto il mese starà all’utente decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

