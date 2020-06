È disponibile il trailer in cui premio Oscar Jennifer Hudson interpreta la regina del soul Aretha Franklin nel biopic Respect

La cantante e attrice premio Oscar Jennifer Hudson ha portato sul grande schermo la grande regina del soul Aretha Franklin nel biopic Respect. L’attrice è stata scelta dalla stessa Aretha, poco prima di morire, per raccontare la sua vita sul grande schermo. Il film diretto dalla regista Teisl Tommy uscirà negli Stati Uniti a fine 2020 e prossimamente, distribuito da Eagle Pictures, anche in Italia. Il film prende il titolo da una delle canzoni più conosciute e significative di Aretha Franklin che dal 1965, anno del suo lancio, non ha mai smesso di accendere i cuori degli amanti della buona musica. Nel cast fra gli altri il premio Oscar Forest Whitake e Audra McDonald che interpretano i genitori di Aretha e Mary J. Blige nel ruolo dell’altra stella del soul Dinah Washington.

LEGGI ANCHE -> Enzo Salvi aggredito a Ostia: l’attore stava addestrando il suo pappagallo

Respect biopic su Aretha Franklin: un film tremendamente attuale

“Devi fare la guerra quando non puoi avere la pace” è una delle frasi più significative che Jennifer Hudson pronuncia in Respect vestendo i panni di Aretha Franklin. Il film sulla regina del soul, arrivato in un periodo in cui il mondo è sconvolto da un’ondata di razzismo. “Le similitudini con il presente sono incredibili – ha dichiarato l’attrice Jennifer Hudson – è come se una voce che viene dal passato riesca a parlare forte ancora oggi dimostrando quanto la musica sia senza tempo“. Il film racconta la storia di Aretha Franklin, le sue difficoltà ad emergere e come la sua meravigliosa voce sia riuscita ad illuminare il mondo della musica.

LEGGI ANCHE – >Lutto nel cinema, morta l’attrice Linda Cristal: aveva 89 anni