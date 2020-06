PS5 e retrocompatibilità, un responsabile della casa giapponese si è sbottonato sul tema più caldo di questi giorni che potrebbe cambiare le sorti del mercato.

Verso fine anno sul mercato usciranno le prossime console di Microsoft e Sony. La Xbox Series X e la PlayStation 5 si daranno presto battaglia per conquistare uno dei mercati più redditizi del mondo. Le due console dovranno cercare di fare breccia nei cuori, fidelizzando i possessori che già hanno la console della rispettiva casa e spingendo per continuare ad averli nella propria fetta di clienti. I dettagli tecnici sono fondamentali e senza dubbio le premesse per un enorme salto qualitativo ci sono tutte. Series X e PS5 si avvicineranno pericolosamente ad un PC da gaming di fascia alta, e per questo l’interesse è parecchio. In particolare un tema molto dibattuto e importante per scegliere quale console comprare è la retrocompatibilità, ovvero la possibilità di giocare i videogames delle vecchie generazioni della console che si posseggono già.

PS5 e retrocompatibilità, Sony annuncia: “Ci stiamo lavorando”

Oggi all’importante rivista nipponica GameSpark ha parlato un membro della dirigenza di Sony. Gli sono state fatte delle domande importanti sulla retrocompatibilità. Questa è una caratteristica fondamentale per la scelta della console, dal lato degli utenti, e per fidelizzarli, dal lato di Sony e Microsoft. Il dirigente giapponese non ha voluto sbottonarsi più di tanto, ma ha affermato che “Ci concentreremo sulla compatibilità con PS4“. Inoltre è stato promesso a tutti gli ascoltatori che “Svilupperemo la compatibilità in modo che gli utenti possano trasferire la loro libreria PS4 su PS5“. Insomma, una presa di posizione importante, ma sicuramente non abbastanza per comprendere quali saranno le novità tecnologiche della generazione. Per ora bisogna ancora attendere.

