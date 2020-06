Morto a 90 anni Loris Meliconi, l’imprenditore che aveva fondato l’omonimo marchio presente nelle case di molti italiani. Suo il Guscio per i telecomandi

Morto Loris Meliconi, l’imprenditore che con il suo marchio e le invenzioni ad esso collegate è entrato nelle case degli italiani. L’azienza che portava il suo nome, nata 53 anni fa (Meliconi ne aveva 90) a Granarolo Emilia è diventata famosa in tutto il mondo per alcuni oggetti che sono un piccolo culto, a cominciare dal Guscio tv.

Meliconi in realtà arrivava da un mondo completamente diverso. In gioventù era stato portiere nel Bologna arrivando anche in UInder 21. Poi con la maglia della Pistoiese era arrivato in Serie C e aveva smesso a 32 anni. Da lì a poco, però, l’idea di reinventarsi imprenditore con una serie di oggetti utilissimi in casa.

Nel 2017, in occasione del Cinquantenario dalla fondazione dell’azienda, Loris Meliconi aveva ricostruito così’ la storia: “Se il marchio Meliconi è diffuso in Italia e in Europa, il merito va al connubio fra affidabilità e qualità nella ricerca. Tuttpo questo unito ad una forte componente innovativa fatta di risposte concrete a bisogni di tutti i giorni”. L’azienda adesso è guidata dai figli Patrizia e Riccardo.

Meliconi, dal Guscio tv ai supporti girevoli per le televisioni tanti successi



La Meliconi ha sempre puntato su soluzioni per rendere più semplice la vita quotidiana in casa e successivamente anche in ufficio. Oggetti di uso comune, a partite dal 1970 quando uscì la prima linea di pattumiere con sollevamento del coperchio a pedale. Da lì in avanti, una serie di oggetti imnnovativi ma il vero boom è arrivato bel 1987.

Quell’anno infatti è nato il Guscio TV, la custodia in gomma che salvava il telecomando dalle cadute. Un successo clamoroso che ha permesso all’azienda bolognese di diventare punto di riferimento negli accessori audio-video. Ancora di più tre anni dopo, quando dagli stabilimenti di Granarolo uscironi i primi

RotoBridge, i ripiani porta tv girevoli.

E ancora la ScopaGomma, il GumBody (telecomando universale con protezione in gomma), i supporti per le tv a schermo LCD. E più di recente la linea con uffie e auricolari per smartphone e HI-FI. Tutti prodotti facilmente rintracciabili nelle case di chiunque.